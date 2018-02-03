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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Filmde oynadılar

    Filmde oynadılar
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile genç futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, Büyükşehir Belediyesince Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için hazırlanan tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çalımbay ile futbolcuların belediyenin tanıtım filminde rol aldıkları belirtildi
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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