CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Filip Novak hazır kıta

    Filip Novak hazır kıta
    Sakatların tedavisi yoğun şekilde sürürken, Mustafa ve Castillo'nun Göztepe maçında da forma giyemeyecekleri belirtildi. , iki oyuncuya sakatlıkları tam olarak düzelmeden forma vermeyeceğini belirtirken, Çekyalı sol bek Novak'ın durumunun iyiye gittiği ve oynayabilecek seviyeye geldiği öğrenildi. Çalımbay'ın Novak ile ilgili kararını yarın vereceği belirtildi. 27 yaşındaki savunmacının antrenman eksikliğini kapatmak için yoğun şekilde çalıştığı ifade edildi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Filip Novak hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN