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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Çift forveti denedi

    Çift forveti denedi
    , maçındaki oyun sistemini belirlemeye başladı. Tecrübeli teknik adamın, Rodallega ile N'Doye'u hücum hattında birlikte görevlendirmesi bekleniyor. N'Doye'u biraz daha kanatlara çekerek gol yükünün sadece hücum hattına yıkılmasının önüne geçmek isteyen Çalımbay, idmanda da bu sistem üzerinde çalışmalar yapıyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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