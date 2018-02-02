Trabzonspor'da kaptanlar taraftarlarla buluştu
Trabzonspor'un kaptanları kaleci Onur Recep Kıvrak ve Uğur Demirok, bordo-mavili taraftarlarla buluştu.
Onur, oynadıkları Fenerbahçe maçına da değinerek, "Buraya Fenerbahçe maçımız kazanarak daha mutlu bir şekilde gelmek isterdik ama olmadı. Uzun zamandır maça gitmeyen taraftarımız var, lütfen kimse bize küsmesin. Biz bu takımın başarısı için ter döküyoruz. Küsen ağabeylerimizi, kardeşlerimizi tekrar tribünlere çekmek istiyoruz" dedi.
Uğur ise kendilerine destek olunması gerektiğini ifade ederek, "Kenetlenmeliyiz ve bir bütün olmalıyız. Ancak böyle başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.
rdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Savaş Yılmaz da futbolculara mahallelerine yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:32
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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda
Toplam 1
Yorum
alik beşiktaş gibi sistem göbekten kale önünde yarmaca taliscanın yaptığı gibi.elmas,valbuena,aatıfla pres,çalım kısapas ve goll ve goll.ve gol
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
Aslan ERAY ALT YAPIDAN YETISTI YASIDA BIR HAYLI VAR 2 METRE BOYU VAR 1 YANTOPA SAHIP OLAMADI NASIL KALECI YETISTIRIYORUZ SORUN SADECE ERAY DEGIL!
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
aslan burda linnesin hatası yok erayın hatası madem cıkıyon topa gideceksin arkadaşlarına gidiyor yada çıkma kalenden linnes hatasız
Trabzonspor'da kaptanlar taraftarlarla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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