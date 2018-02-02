Fırtına'da gözler Rodallega'da
Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın kasığındaki sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle gözler diğer forvet Hugo Rodallega’ya çevrildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kolombiyalı golcüyü yakın markaja alarak, motive etmeye çalışıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen başarılı futbolcu ligde 4 gole imza attı. Bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Göztepe maçında ilk 11'de görev başlayan ve 90 dakikayı tamamlayan Rodallega'nın yine bir Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu diğer maçlarda ise oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 gole imza atarak, toplamda bu sezon bordo-mavili forma ile 12 gole imza attı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 7
Yorum
KEMAL AŞÇIOĞLU EĞER SİZ CENK İ GERİ ALIRSANIZ ANLARIMKİ BU İŞTE HÜLLEE VAR BUNDAN ÖTESİ YOK SADECE PARA AKLAMA
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Eray İşcan isyanı
Toplam 11
Yorum
cimbomlu haftaya bizm halı saha maçında kalecye ihtiyacm var ama erayı bizm halı saha takımına ble almam muslera kahrlmuştr nasıl bi yedeğim var diye
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Ozan'a af krizi!
Toplam 7
Yorum
f ....kararın arkasındayım" dediği belirtiliyor.kim belirtti?
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