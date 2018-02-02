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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Fırtına'da gözler Rodallega'da

    Fırtına'da gözler Rodallega'da

    ’da ’ın kasığındaki sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle gözler diğer forvet ’ya çevrildi. , Kolombiyalı golcüyü yakın markaja alarak, motive etmeye çalışıyor.

    'in 20. haftasında 'yi konuk edecek olan 'da gözler Kolombiyalı golcü 'ya çevrildi. 'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvet hattında görev yapması beklenen Rodallega'yı 'da markaj altına aldı. Kolombiyalı futbolcu ile özel görüşen deneyimli teknik adam, Göztepe maçında hazır olmasını isteyerek, oyuncusuna güven duyduğunu belirtti.

    Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen başarılı futbolcu ligde 4 gole imza attı. Bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Göztepe maçında ilk 11'de görev başlayan ve 90 dakikayı tamamlayan Rodallega'nın yine bir Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu diğer maçlarda ise oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu, 'nda ise 8 gole imza atarak, toplamda bu sezon bordo-mavili forma ile 12 gole imza attı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
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