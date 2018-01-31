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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    İşte 'in yeni adresi

    İşte Volkan Şen'in yeni adresi

    , 'i 6 aylığına kadrosuna kattı.

    Ara transfer döneminin flaş ekibi , Adis Jahovic, Orkan Çınar ve Eto'o transferlerinin ardından bir yıldız oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

    Yeşil beyazlılar, 'da top koşturan 'i renklerine bağladı. Volkan Şen, Konyaspor'da 6 ay kiralık olarak forma giyecek.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:22
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