Her yerde kral
11 maçta gol atıp 7 ayda takımına 7.6 milyon TL puan primi kazandıran Kral, Trabzon’un gollerinin yüzde 47,2’sini tek başına kaydederek bu alanda Avrupa’nın iki numarası oldu
Trabzonspor forması ile 17. lig golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Burak Yılmaz, kariyerinde sarı-lacivertlilere 7. golünü attı. Kral, bu sezon takımının gollerinin de yüzde 47,2'sini tek başına attı. Bordo-mavililerin 36 golünün neredeyse yarısını tek başına ağlara gönderen Burak Yılmaz, bu performansı ile Avrupa'da takımlarının gol yükünü çeken oyuncular listesinde zirveye çok yaklaştı.
BONSERVİS BEDELİNİN YARISINI ÇIKARDI
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yer alan golcü isimler düşünüldüğünde İtalyan ekibi İnter'in yıldızı Mauro Icardi (yüzde 48,6) sonrası gole katkı yüzdesinde Burak Yılmaz ikinci sırada bulunuyor. Türk yıldızı, Freiburg'dan Petersen takip ediyor. Trabzonspor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 32 yaşındaki yıldız, attığı gollerle 7 ayda takımına 7.6 milyon TL kazandırdı. Bonservis bedelinin neredeyse yarısını puan primleri ile takımına kazandıran Trabzonspor'un yıldızı, 6 karşılaşmada birden fazla gol atarken, 7 maçın skorunu da doğrudan tayin etti. (Sabah)
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 07:06
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
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