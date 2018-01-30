Her yerde kral

Trabzonspor forması ile 17. lig golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Burak Yılmaz, kariyerinde sarı-lacivertlilere 7. golünü attı. Kral, bu sezon takımının gollerinin de yüzde 47,2'sini tek başına attı. Bordo-mavililerin 36 golünün neredeyse yarısını tek başına ağlara gönderen Burak Yılmaz, bu performansı ile Avrupa'da takımlarının gol yükünü çeken oyuncular listesinde zirveye çok yaklaştı.

BONSERVİS BEDELİNİN YARISINI ÇIKARDI

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yer alan golcü isimler düşünüldüğünde İtalyan ekibi İnter'in yıldızı Mauro Icardi (yüzde 48,6) sonrası gole katkı yüzdesinde Burak Yılmaz ikinci sırada bulunuyor. Türk yıldızı, Freiburg'dan Petersen takip ediyor. Trabzonspor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 32 yaşındaki yıldız, attığı gollerle 7 ayda takımına 7.6 milyon TL kazandırdı. Bonservis bedelinin neredeyse yarısını puan primleri ile takımına kazandıran Trabzonspor'un yıldızı, 6 karşılaşmada birden fazla gol atarken, 7 maçın skorunu da doğrudan tayin etti. (Sabah)



