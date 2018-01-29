TRABZONSPOR, F.Bahçe ile 1-1 berabere kalırken, Fırtına'nın tek golü yine Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, ligde 17 gole ulaşırken, kaçan 3 puan nedeniyle sevinemedi. Takımının skor yükünü tek başına yüklenen Burak'ın bu sezon yüzakı istatistikleri şöyle:

Trabzonspor'un ligde oynadığı son 4 maçta attığı 4 gol de Burak'tan geldi.



Kadıköy'de de atmıştı

Kadıköy'de 2-2 biten ilk maçta da 1 gol attığı Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi. Rakip ceza sahasında topla ilk buluşmasında golünü attı. Trabzonspor, evinde 5 maç sonra F.Bahçe'ye gol atmayı başardı. İç sahada F.Bahçe'ye gol atan son oyuncu yine Burak Yılmaz'dı (Mayıs 2012 - Süper Final).



16 maçta 17 gol

Süper Lig'de bu sezon 16 maçta 17 gole ulaşan Burak Yılmaz, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.



Ofsaytın da kralı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk yarıda 3 kez ofsayt bayrağı kalktı. Üçünde de bayrağa yakalanan isim Burak'tı.



Sadece 5 maçı boş geçti

Gol makinesi Burak Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 maçın sadece 5'ini boş geçti. Diğer 11 mücadelenin hepsinde (6'sında 2'şer gol) fileleri havalandırdı. Burak dün 7 ikili mücadele, 2 hava topu kazandı. İlk isabetli şutunda golü buldu. Yüzde 66 pas isabetiyle oynadı.

Yine yan toptan yedik

Burak'a yaptığı ortayla bu sezon 4 asiste ulaşan Abdülkadir Ömür, "İlk yarı kötüydük. 2. yarı daha istekliydik, öne de geçtik. Sonra duran toptan 1 gol yedik. Puan kaybı için üzgünüz. Rakibimiz yan toplardan çok gol atıyor, bunu biliyorduk ve çalışmıştık. Ama yine yan toptan golü yedik" dedi.