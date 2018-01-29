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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yalnız fırtına

    Yalnız fırtına <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>

    Yıldız oyuncu, 'un 'deki son 3 maçta attığı 4 gole tek başına imza koydu. Destek gelmeyince üç karşılaşma da berabere bitti!..

    TRABZONSPOR, F.Bahçe ile 1-1 berabere kalırken, Fırtına'nın tek golü yine Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, ligde 17 gole ulaşırken, kaçan 3 puan nedeniyle sevinemedi. Takımının skor yükünü tek başına yüklenen Burak'ın bu sezon yüzakı istatistikleri şöyle:
    'un ligde oynadığı son 4 maçta attığı 4 gol de Burak'tan geldi.

    Kadıköy'de de atmıştı
    'de 2-2 biten ilk maçta da 1 gol attığı 'yi yine boş geçmedi. Rakip ceza sahasında topla ilk buluşmasında golünü attı. , evinde 5 maç sonra F.Bahçe'ye gol atmayı başardı. İç sahada F.Bahçe'ye gol atan son oyuncu yine 'dı (Mayıs 2012 - Süper Final).

    16 maçta 17 gol
    'de bu sezon 16 maçta 17 gole ulaşan , gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

    Ofsaytın da kralı
    Trabzonspor- maçında ilk yarıda 3 kez ofsayt bayrağı kalktı. Üçünde de bayrağa yakalanan isim Burak'tı.

    Sadece 5 maçı boş geçti
    Gol makinesi Burak Yılmaz, 'de bu sezon oynadığı 16 maçın sadece 5'ini boş geçti. Diğer 11 mücadelenin hepsinde (6'sında 2'şer gol) fileleri havalandırdı. Burak dün 7 ikili mücadele, 2 hava topu kazandı. İlk isabetli şutunda golü buldu. Yüzde 66 pas isabetiyle oynadı.

    Yine yan toptan yedik
    Burak'a yaptığı ortayla bu sezon 4 asiste ulaşan Abdülkadir Ömür, "İlk yarı kötüydük. 2. yarı daha istekliydik, öne de geçtik. Sonra duran toptan 1 gol yedik. Puan kaybı için üzgünüz. Rakibimiz yan toplardan çok gol atıyor, bunu biliyorduk ve çalışmıştık. Ama yine yan toptan golü yedik" dedi.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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