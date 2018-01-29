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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Usta yalnız bırakmadı

    Usta yalnız bırakmadı
    Yönetim Kurulu maçı tam kadro olarak takip etti. Karşılaşmaya saatler kala tesislere giden Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Genel Sekreter Gençağa Meriç, burada futbolcuları maçına uğurladı. Başkan Muharrem Usta ise mücadeleyi protokol tribününden takip etti.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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