Usta yalnız bırakmadı
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:50
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Usta yalnız bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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