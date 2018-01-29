Fırtınanın Portekizli yıldızı Joao Pereira, dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hakem Ali Palabıyık'ın kararına yaptığı itirazlar nedeniyle sararan 33 yaşındaki futbolcu, takımının gelecek hafta Göztepe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Pereira Göztepe’ye karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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