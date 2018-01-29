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    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ye karşı yok

    Pereira Göztepe’ye karşı yok

    Fırtınanın Portekizli yıldızı Joao , dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hakem 'ın kararına yaptığı itirazlar nedeniyle sararan 33 yaşındaki futbolcu, takımının gelecek hafta ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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