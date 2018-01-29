Mehmetçik’e SELAM OLSUN

DEV derbide Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar, Afrin'de hain teröristlere karşı devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiğe tam destek verdi. Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma öncesi ısınma çalışmalarına Türk bayrağı ve askerinin fotoğrafının basılı olduğu beyaz tişört giyerek çıkarken, "Zeytin Dalı Operasyonu; o mübarek bayrak, işte bu bayrak" yazısının yer aldığı tişörtle Mehmetçiğe destekte bulundu. Trabzonlu futbolseverler de, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.TARAFTARLAR ayrıca tribünde yaptıkları koreografiyle desteklerine devam etti. Kuzey tribünündeki koreografide asker fotoğrafları ve "Bu millet size minnettar selam olsun kınalı kuzulara" ifadeleri kullanıldı. Koreografi sırasında Türk bayrağı da açıldı. İki takım futbolcuları da sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Maç öncesi tüm taraftarlar, asker selamı yaparak Mehmetçiğe desteklerini sürdürdü. Kahraman ordumuzun dün gün içinde Burseya Dağı'nı ele geçirmesinin ardından Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları açarak yapılan kutlamanın fotoğrafı da skorborda yansıtıldı