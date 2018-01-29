Mehmetçik’e SELAM OLSUN
Bordo-mavililer dün Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi. İki takımın oyuncuları “Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız” pankartı taşıdı
TARAFTARLAR ayrıca tribünde yaptıkları koreografiyle desteklerine devam etti. Kuzey tribünündeki koreografide asker fotoğrafları ve "Bu millet size minnettar selam olsun kınalı kuzulara" ifadeleri kullanıldı. Koreografi sırasında Türk bayrağı da açıldı. İki takım futbolcuları da sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Maç öncesi tüm taraftarlar, asker selamı yaparak Mehmetçiğe desteklerini sürdürdü. Kahraman ordumuzun dün gün içinde Burseya Dağı'nı ele geçirmesinin ardından Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları açarak yapılan kutlamanın fotoğrafı da skorborda yansıtıldı
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Mehmetçik’e SELAM OLSUN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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