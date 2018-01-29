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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Gençler 5 attı

    Gençler 5 attı

    U21 maçını farklı kazandı

    Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 21 yaş altı takımları arasındaki karşılaşmayı bordo-mavili ekip 5-2 kazandı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin golleri Cafer Tosun (2), Buğrahan Karslı, Burak Beder ve Tunahan Ergül'den geldi. 'nin gollerini Hüseyin ve Boris kaydetti. Karşılaşma sonunda Trabzonlu oyuncular büyük sevinç yaşadı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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