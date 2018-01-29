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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Galibiyeti kaçırdık

    Galibiyeti kaçırdık

    “İlk yarıda rakibimiz üstündü. Ancak ikinci 45’te roller değişti. Daha çok topla buluşan, pozisyona giren bizdik. Öne geçmemize rağmen avantajı koruyamadık”

    Trabzonspor Rıza Çalımbay, 90 dakikanın ardından bir hayli üzgündü. Öne geçtikleri maçta skor avantajını koruyamadıkları için mutsuz olduğunu belirten Çalımbay, "İlk yarıda rakibimiz üstündü. Topla daha çok oynadılar. Ancak ikinci 45'te roller değişti. Bu yarıya hızlı başladık ve hücumda daha etkili olduk. Rakibimize pozisyon vermediğimiz gibi orta alanda da kontrolü elimize aldık" ifadelerini kullandı.

    FARKI AÇABİLİRDİK
    Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Golü attıktan sonra da daha istekli olan bizdik. Pozisyonlara girdik. Burak'ın yakaladığı önemli bir fırsat vardı ama değerlendiremedi. Farkı açabileceğimiz anlarda Fenerbahçe, duran toplardan birinde eşitliği sağladı. Skor avantajını koruyamadık, üzgünüz. 3 puanın bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum. Fakat istediğimiz alamadık. Bu arada stadı dolduran taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Karşılaşma boyunca büyük destek verdiler. Onlara galibiyet sevinci yaşatamadığımız için üzgünüm."
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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