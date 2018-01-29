Galibiyeti kaçırdık
“İlk yarıda rakibimiz üstündü. Ancak ikinci 45’te roller değişti. Daha çok topla buluşan, pozisyona giren bizdik. Öne geçmemize rağmen avantajı koruyamadık”
FARKI AÇABİLİRDİK
Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Golü attıktan sonra da daha istekli olan bizdik. Pozisyonlara girdik. Burak'ın yakaladığı önemli bir fırsat vardı ama değerlendiremedi. Farkı açabileceğimiz anlarda Fenerbahçe, duran toplardan birinde eşitliği sağladı. Skor avantajını koruyamadık, üzgünüz. 3 puanın bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum. Fakat istediğimiz alamadık. Bu arada stadı dolduran taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Karşılaşma boyunca büyük destek verdiler. Onlara galibiyet sevinci yaşatamadığımız için üzgünüm."
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
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