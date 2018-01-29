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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Burak’ta yırtık var

    Burak’ta yırtık var

    , “Burak ayağındaki cidi yırtıkla çıkıp oynuyor, ben de robot değilim. Hatalı gol yiyebilirim” dedi

    Trabzon'un kaptanı , 'ın yırtıkla oynadığını söyledi. , "Geçen hafta benim hatamdan dolayı 2 puan kaybettik ama ben robot değilim. Beni eleştirenler ben onyanama başladığımda 5-6 yaşındaydı. Burak ayağında ciddi yırtıkla oynuyor. İnşallah gol kralı olur. Volkan ile aramızda hukuki problemler var ama iki kaptana yakışanı yaptık" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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