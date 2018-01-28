Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI

Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor... Ezeli rakibi karşısında 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, galibiyet hasretine son vermek için kenetlenmiş durumda. Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-11'in ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, yaklaşık 7.5 yıl sonra 3 puanın mücadelesini verecek.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil Ahmet, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz.



Fenerbahçe: Volkan, Isla, Roman, Topal, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatıf, Alper, Fernandao.