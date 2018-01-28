Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI
Bordo-mavili taraftarların biletlerini 15 dakikada bitirdiği derbide bugün taraftar rekoru kırılması bekleniyor. Tüm şehir nefesini tutmuş bu büyük heyecanı bekliyor... Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.
Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor... Ezeli rakibi karşısında 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, galibiyet hasretine son vermek için kenetlenmiş durumda. Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-11'in ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, yaklaşık 7.5 yıl sonra 3 puanın mücadelesini verecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil Ahmet, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz.
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Roman, Topal, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatıf, Alper, Fernandao.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:03
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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