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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Trabzon'da 11'ler belli oldu! Kocaman'dan sürpriz

    Trabzon'da 11'ler belli oldu! Kocaman'dan sürpriz

    Bordo-mavili taraftarların biletlerini 15 dakikada bitirdiği derbide bugün taraftar rekoru kırılması bekleniyor. Tüm şehir nefesini tutmuş bu büyük heyecanı bekliyor... Dev derbide ilk 11'ler belli oldu...

    , bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor... Ezeli rakibi karşısında 16'sı , biri 'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, galibiyet hasretine son vermek için kenetlenmiş durumda. Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-11'in ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan ekibi, yaklaşık 7.5 yıl sonra 3 puanın mücadelesini verecek.

    İŞTE İLK 11'LER

    Trabzonspor:     Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil Ahmet, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, .

    Fenerbahçe: Volkan, Isla, Roman, Topal, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatıf, Alper, Fernandao.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:03
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