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    28 Ocak 2018, Pazar
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    anıtı tanıtılacak

    Şike anıtı tanıtılacak
    taraftarlarının topladığı paralarla yapılan ve 2010-11 ile ilgili devam eden sürecine gönderme yaptığı 'Şike anıtı', bugün stat önünde tanıtılacak. Anıtın F.Bahçe derbisi öncesi tanıtıldıktan sonra şehirde bulunan diğer Trabzonspor anıtının yanına yerleştirileceği belirtildi.


    Dev güvenlik ordusu
    F.Bahçe derbisi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda çevre illerde polis takviyesi yapılması da kararlaştırılırken, 700'ü özel olmak üzere toplam 2 bin güvenlik görevlisinin görev yapması bekleniyor.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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