Şike anıtı tanıtılacak
Dev güvenlik ordusu
F.Bahçe derbisi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda çevre illerde polis takviyesi yapılması da kararlaştırılırken, 700'ü özel olmak üzere toplam 2 bin güvenlik görevlisinin görev yapması bekleniyor.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:30
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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