Onur Kıvrak: Ben robot değilim
Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Fenerbahçe ile aralarında geçmişten bugüne gelen bir rekabet olduğunu belirterek, “Şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık” dedi.
"Kral ünvanı kolay kazanılmıyor"
Burak Yılmaz'ın bu hafta bir antrenmana çıkmasına rağmen oynadığını söyleyen Kıvrak, "Şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık. Geçen hafta bireysel hatamdan dolayı üç puanı kaybettik. Ben robot değilim, robot olsam her maçı iyi oynardık. Sosyal medya kullanmıyorum ama sağ olsunlar yazıyorlar orada ben de görüyorum. 11. yılım oldu benim. Ben burada oynarken, sosyal medyada benim hakkımda yazan arkadaşlar 5 yaşındaydı. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim, tesiste kendimi dinlemek istedim orada kaldım. Ben bu şehirle yatıp kalkıyorum. Her ne kadar antipatikte gözüksem bazı insanlara ben burayla bağdaşlaştım. Onlar ne kadar üzülürse ben de üzülüyorum. Burak 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Zaten kral. Bu hafta bir antrenmana çıktı ama buna rağmen oynadı. Böyle de oynamaya devam edecek. Sonuçta kral ünvanı kolay kazanılmıyor" diye konuştu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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