CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    oynuyor

    Burak Yılmaz oynuyor
    Hubocan kart cezası, Castillo ve Mustafa Akbaş sakatlıkları nedeniyle bugünkü derbide yok. Novak'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ancak oynama olasılığının düşük olduğu öğrenildi. ise takımdaki yerini alacak.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN