Fenerbahçe'ye karşı resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-11'in ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yaklaşık 7.5 yıl sonra sarı-lacivertli takımı mağlup etmeye yaklaştı ancak başaramadı.

Trabzonspor 5 sene sonra iç sahada Fenerbahçe'ye gol atabildi. İç sahada Fenerbahçe'ye son 3 golü Burak Yılmaz attı. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son 7 maçta toplam 17 gol attı.

Fenerbahçe ilk golü yediği son 42 resmi maçta sadece 5 kez kazanabilmişti. Bu maçta da mağlup duruma düşen Fenerbahçe beraberliği yakaladı ancak kazanamadı. (17 beraberlik, 20 yenilgi)





Önemli oyuncularından yoksun maça çıkan sarı-lacivertliler beklenenin aksine maça çok etkili başladı. Aykut Kocaman'ın sürpriz ilk 11 tercihi maç öncesi net bir Trabzonspor galibiyeti olacağı şeklinde yorumlara neden olsa da maçın başlamasıyla böyle olmayacağı net bir şekilde görüldü.



Fenerbahçe çok iyi önde pres uyguladı ve Trabzonspor'un top kullanmasını engelledi. Bunu yaparken de en önemli etken Yusuf Yazıcı'ya yapılan etkili alan daraltmaydı. Trabzonspor'un orta sahadan hücuma geçişi Sosa yoksa Yusuf ile organize ediliyordu. Ancak Yusuf maç boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Genç yıldız %57.1 pas isabeti ile kalitesinin çok altında kaldı. Maç boyunca 3 ikili mücadele kaybeden Yusuf, 2 de hava topundan mağlup ayrıldı.

Yusuf etkisiz bir oyun sergileyince ikinci yarının başında yerini Sosa'ya bıraktı. Sosa'nın girişiyle Trabzonspor daha rahat organize olmaya ve hücuma daha efektif çıkmaya başladı. Sosa oyunu tam bir maestro gibi yönetti. Fenerbahçe'nin baskısının kırılmasında en büyük etkendi.



Trabzonspor golü genç yıldız Abdülkadir'in harika pasında Burak Yılmaz ile buldu. 58. dakikada Abdülkadir kalabalığın arasından sıyrıldı. Sol ayağıyla içeri harika bir top kesti gönderdi. Burak Yılmaz çok güzel hareketlendi ve bitirici bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yusuf Yazıcı'nın etkili olmadığı bir günde Abdülkadir onun boşluğunu doldurdu. Genç yıldız %85.7 pas isabetiyle oynadı. Etkisiz bir fiziğe sahip olmasına rağmen 8 ikili mücadele kazanan Abdülkadir, yaptığı asist dışında bir de şut pası verdi.

KRAL YİNE ATTI!

Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında rakip ceza sahasında topla ilk buluşmasında golünü attı. Burak harika bir gol atsa da kaçırdığı net pozisyonla farkı açma şansını tepti. Yıldız golcü, 66.dakikada Volkan ile karşı karşıya kaldı. Topu çekmek isterken Volkan'a takıldı ve farkı açma şansını değerlendiremedi. Hücum hattında aldığı faullerle takımının baskı yediği anlarda etkili oldu. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de gol attığı son 16 maçın 15'ini kaybetmedi. Kral yine golünü attı ancak kazanmaya yetmedi.

KAMİL AHMET BAŞARILIYDI

Trabzonspor'da Novak'ın sakatlığı sonrası sol bekte kimin oynayacağı tartışma konusu olmuştu. Rıza Çalımbay, sol bekte Kamil Ahmet'e görev verdi. Kamil yaptığı müdahaleler ve etkili hücuma çıkışlarıyla başarılı bir performans gösterdi. Girdiği 12 ikili mücadelenin 8'inde başarılı olan Kamil, 2 de hava topu kazandı. Kamil Ahmet, kaptığı 2 topun yanı sıra 3 top uzaklaştırdı ve 1 de pas arası yaptı. Hücuma da destek veren Kamil, 1 isabetli orta yaptı ve 1 de şut pası verdi.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ: OKAY YOKUŞLU

Okay Yokuşlu da Trabzonspor adına günün etkili isimlerindendi. Okay, 18 ikili mücadele kazanırken bu alanda maçın en iyisi oldu. 3 top kapan Okay, bu alanda da maçın en iyisiydi. Genç yıldız ayrıca 3 top uzaklaştırırken 3 de pas arası yaptı. Okay pas isabetinde de maçın en iyisiydi. Kamil ve Okay 70'er kez topla buluşarak Trabzonspor'da bu alanda lider oldular.



Okay Yokuşlu, bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele (174) ve hava topu (91) kazanan futbolcu olma unvanını sürdürüyor.





SAVUNMA BAKANI DURİCA

Fenerbahçe karşısında 6 pas arası yapan Jan Durica, bu sezon Trabzonspor formasıyla bir maçta en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Durica, ayrıca 8 top uzaklaştırarak savunmada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı.

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI!

Trabzonspor'da Onur Kıvrak, duran toptan bir gol yese de yaptığı kurtarışlarla takımının yenilmesini engelleyen isimdi. Onur, yaptığı 5 kurtarış ile kendisi adına çok iyi performans sergiledi. Ancak hücum bölgesinde oynayan yıldız isimler Onur kadar başarılı bir performans gösteremedi ve farkı artırabilecek olan pozisyonları değerlendiremedi.

Bu dakikaların ardından Fenerbahçe tüm riskleri aldı. Önce Valbuena ve Eljif, ardından Soldado oyuna dahil oldu. Ancak Trabzonspor savunmada iyi durdu, pozisyon vermedi ve hızlı hücuma çıkmayı denedi ve zaman zaman başarılı da oldu. Ancak farkı ikiye çıkaracak golü bulamadı.





ALPER POTUK'UN GECESİ

Maç öncesi oynayıp oynamayacağı belli olmayan Alper, mücadeleye ilk 11'de başladı. Alper %84.2'lik pas isabeti yakalayarak bu alanda maçın en iyi isimlerinden oldu. Ayrıca 12 ikili mücadele kazanan Alper, 2 isabetli şut çekti ve 1 de şut pası verdi. Yaptığı dribblingler ile rakip oyuncuları hücumdan düşürerek takımını hücuma kaldıran isim olan Alper bu alanda maçın en iyisiydi.





FENER'İN HÜCUM PLANI: FERNANDAO

Maç öncesi birçok eksiği olan Fenerbahçe hücum hattında Fernandao ile başladı. Uzun bir aradan sonra oynamaya başlayan ve form tutan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımın hücum planının en önemli ismiydi. Fernandao'nun etkili fiziği ve boy avantajını kullanmak isteyen Aykut Kocaman, havadan oynayarak pozisyon bulmaya çalıştı. Brezilyalı yıldız 23 ikili mücadele kaybederek bu alanda maçın en kötü isim oldu. Ayrıca girdiği 26 hava topunun 16'sında başarısız olan Fernandao, 1 şut pası dışında hücumda varlık gösteremedi. Arkadaşlarına indirdiği toplar ve hücuma çıkarken iyi top saklayarak arkadaşlarını hücuma dahil eden Fernandao, gole yaklaşamasa da hücumda sarı-lacivertlilerim en önemli istasyonuydu. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin en çok pas hatası yapan ismi oldu.



*İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır.

VALBUENA OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de Valbuena'yı yedek bıraktığı için yoğun şekilde eleştirilen Aykut Kocaman, yıldız oyuncuyu ikinci yarı oyuna aldı. Valbuena'nın girişiyle sarı-lacivertliler özellikle duran toplarda etkili oldu ve golü de böyle buldu. Valbuena, oyunda kaldığı kısa sürede 2 ikili mücadele kazandı, 3 isabetli orta yaptı, yaptığı asist dışında da 2 şut pası verdi. Fransız yıldız %85.7 ile pas isabetinde maçın en iyisiydi.



-----SONUÇ-----



AYKUT KOCAMAN FAKTÖRÜ!

Kadrosunda çok önemli eksikleri olan Aykut Kocaman, yaptığı dokunuşlarla maça takımını çok iyi hazırlamış. Kocaman, Birçok savunma özellikli oyuncuyu sahaya sürerek, deplasmanda oynamasına rağmen çok iyi önde pres uyguladı. O pres anlarında kapılan toplarla hızlı çıkmayı düşünen sarı-lacivertliler pozisyon bulsa da golü atmayı başaramadı. Bu anlarda bulunabilecek bir gol Fenerbahçe'ye galibiyetin kapısını açabilirdi. Ancak o bitirişi yapabilecek usta ayaklar sahada olmayınca sarı-lacivertliler golü bulamadı. Janssen'in sakatlığı, Soldado'nun yetersiz olması ve Valbuena tercihi gol yollarında Fenerbahçe'nin istediğini alamamasına neden oldu.



Trabzonspor'da ise Rıza Çalımbay, Novak ve Hubocan dışında mükemmele yakın bir kadroyla sahaya çıktı. Ancak Çalımbay'ın oyun planı Kocaman'a karşı yetersiz kaldı. Özellikle Sosa'nın olmaması ya da Arjantinli yıldızın bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı'nın çok etkisiz bir gece geçirmesi Trabzonspor'un ilk yarıda çok zor anlar yaşamasına neden oldu. Bordo-mavililer ilk yarıyı gol yemeden tamamlamak için çaba sarfetti ve başardı. Çünkü Rıza Çalımbay da oyunun müdahale istediğinin farkındaydı.



İkinci yarının başında Sosa'nın da girişyle Trabzonspor dengeyi sağladı. Abdülkadir ve Burak işbirliğiyle golün gelmesi Fenerbahçe'nin tüm planlarını alt üst etti. Savunma ağırlıklı oynadığı için yoğun eleştiriler alan Aykut Kocaman, rakibinden iyi oynadığı maçı kaybetmek istemedi ve tüm riskleri aldı.



Valbuena, Eljif ve Soldado'yu oyuna süren Kocaman, baskıyı kurup duran toplardan tehlikeli olmayı hedefledi. Trabzonspor'un ceza sahasına yakın yerlerde yaptığı gereksiz fauller de Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü.



Ve beklenen gol de bir kornerden geldi. Daha önce Galatasaray'a da son dakikalarda bir gol atarak maçı kazandıran Josef de Souza, Valbuena'nın etkili ortasına çok iyi hareketlendi ve güzel bir kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda galibiyet golünü de atabilecek pozisyonlar bulan Fenerbahçe bunda başarılı olamadı ve kritik haftayı 1 puanla kapattı.



Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında yanına yanaştırmayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı kritik haftada Trabzon'da iki puan bıraktı ve zirveden biraz daha uzaklaştı.



FOTOMAC.COM.TR - Emre TOPALOĞLU | ÖZEL ANALİZ