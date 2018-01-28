7 oyuncu ceza sınırında
Fırtına'da bugünkü maçta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor
4-1 ve 5-1'lik maçlar
Karadeniz ekibi, F.Bahçe karşısında tarihindeki en farklı galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991'de de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı. F.Bahçe de bordo-mavili takımı 5 Mart 1989'da 5-1 mağlup etti.
Bir derbide 8 gol
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:36
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
7 oyuncu ceza sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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