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    28 Ocak 2018, Pazar
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    7 oyuncu ceza sınırında

    Fırtına'da bugünkü maçta 7 futbolcu ceza sınırında bulunuyor

    Pereira, Yusuf, Olcay, Onazi, Bero, Burak ve N'Doye sınırında yer alan isimler. Bu oyuncular, F.Bahçe derbisinde kart görmesi halinde gelecek haftaki Göztepe karşılaşmasında cezalı olacak. Sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan Mustafa'nın da 3 sarı kartı bulunuyor.

    4-1 ve 5-1'lik maçlar
    Karadeniz ekibi, F.Bahçe karşısında tarihindeki en farklı galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991'de de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı. F.Bahçe de bordo-mavili takımı 5 Mart 1989'da 5-1 mağlup etti.

    Bir derbide 8 gol
    İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine 'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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