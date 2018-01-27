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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yönetimden ödeme müjdesi

    Yönetimden ödeme müjdesi
    'da yönetim derbi öncesi oyuncuların ödemelerinin bir bölümünü yaparak motivasyonu artırmak istiyor. Günün büyük bir bölümünü kulüpte geçiren Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun teknik heyet ve futbolcuları motive için çaba harcadığı belirtildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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