Yönetimden ödeme müjdesi
Trabzonspor'da yönetim derbi öncesi oyuncuların ödemelerinin bir bölümünü yaparak motivasyonu artırmak istiyor. Günün büyük bir bölümünü kulüpte geçiren Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun teknik heyet ve futbolcuları motive için çaba harcadığı belirtildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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