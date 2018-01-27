Tosic aşkı
Savunmasında yaşanan sorunu çözmeyi hedefleyen Fırtına, stoper Dusko Tosic’i istedi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Şenol Güneş’in bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi
Karadeniz ekibinde devam eden transfer çalışmaları kapsamında bir taraftan Loic Remy'den haber beklenirken, bir taraftan da savunmayı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun başında da ismi gündeme gelen Dusko Tosic için yeni hamle yapıldı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın Vida transferinden sonra ikinci plana düşen stoperi için nabız yoklarken, teknik direktör Şenol Güneş'in alternatifli bir kadro istediğinden tecrübeli savunma oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Tosic'in menajeri de Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiğini ve bir görüşme yapıldığını söyledi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:37
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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