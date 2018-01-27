Tosic aşkı

Karadeniz ekibinde devam eden transfer çalışmaları kapsamında bir taraftan'den haber beklenirken, bir taraftan da savunmayı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun başında da ismi gündeme geleniçin yeni hamle yapıldı. Bordo-mavililer,'ıntransferinden sonra ikinci plana düşen stoperi için nabız yoklarken, teknik direktör'in alternatifli bir kadro istediğinden tecrübeli savunma oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada'in menajeri de'un oyuncuyla ilgilendiğini ve bir görüşme yapıldığını söyledi.