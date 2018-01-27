Sinsi plan tutmaz

Trabzonspor: Derbi öncesi masa başı oyunları oynayanlar bilsinler ki; bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır

Trabzonspor, F.Bahçe derbisi öncesi sağduyu çağrısında bulundu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu malum çevreler, şanlı ordumuz sınırlarımızın ötesinde bağımsızlık mücadelesi verirken ve kahramanlarımız cephede şehit düşerken bu tip suni gündemler yaratmaktan çekinmemişlerdir. Kamuoyunda kurgulanmaya çalışılan imaj ne de çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan provokasyonlar taraftarlarımızın sağduyusunun önüne geçememiştir. Trabzonspor ve Trabzon kenti üzerine masa başı oyunları oynayanlar bilsinler ki; bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır."