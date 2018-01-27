Sinsi plan tutmaz
Trabzonspor: Derbi öncesi masa başı oyunları oynayanlar bilsinler ki; bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır
Trabzonspor, F.Bahçe derbisi öncesi sağduyu çağrısında bulundu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu malum çevreler, şanlı ordumuz sınırlarımızın ötesinde bağımsızlık mücadelesi verirken ve kahramanlarımız cephede şehit düşerken bu tip suni gündemler yaratmaktan çekinmemişlerdir. Kamuoyunda kurgulanmaya çalışılan imaj ne de çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan provokasyonlar taraftarlarımızın sağduyusunun önüne geçememiştir. Trabzonspor ve Trabzon kenti üzerine masa başı oyunları oynayanlar bilsinler ki; bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır."
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Sinsi plan tutmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.