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    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sadece iki stoper var

    Sadece iki stoper var
    FIRTINA'da F.Bahçe derbisi öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Mustafa'nın sakatlığı, Hubocan'ın da kart cezalısı olması nedeniyle Uğur ve Durica dışında takımda stoper kalmadı. , Uğur- Durica ikilisine görev verecek.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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