Sadece iki stoper var
FIRTINA'da F.Bahçe derbisi öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Mustafa'nın sakatlığı, Hubocan'ın da kart cezalısı olması nedeniyle Uğur ve Durica dışında takımda stoper kalmadı. Rıza Çalımbay, Uğur- Durica ikilisine görev verecek.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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