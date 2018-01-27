Oynamak istiyorum
Sakatlığı nedeniyle dün takımdan ayrı koşu yapan sol bek Filip Novak, Rıza Çalımbay ile görüşerek, F.Bahçe derbisinde oynamak istediğini söyledi. Çalımbay'ın ise oyuncunun maç saatine kadar idmanlardaki durumunu kontrol edeceği ve ardından sağlık kurulu ile yapacağı değerlendirme sonrası karar vereceği öğrenildi. Çek sol bek için Çalımbay, "Yüzde 90 yok" demişti
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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