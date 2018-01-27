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    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Oynamak istiyorum

    Oynamak istiyorum
    Sakatlığı nedeniyle dün takımdan ayrı koşu yapan sol bek Filip Novak, ile görüşerek, F.Bahçe derbisinde oynamak istediğini söyledi. Çalımbay'ın ise oyuncunun maç saatine kadar idmanlardaki durumunu kontrol edeceği ve ardından sağlık kurulu ile yapacağı değerlendirme sonrası karar vereceği öğrenildi. Çek sol bek için Çalımbay, "Yüzde 90 yok" demişti
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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