CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem atmosfer ateşler

    Muhteşem atmosfer ateşler
    Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan , Fenerbahçe derbisinde oluşacak muhteşem atmosferde kaybetmeyeceklerine inandığını söyledi. Takım içerisindeki havanın oldukça iyi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki forvet, "Futbolcular olarak bizler bu maçın ne anlama geldiğinin fazlasıyla farkındayız. Ayrıca motivasyon kaynağı olacak taraftarlarımızın bizi 90 dakika boyunca destekleyeceğine ve bizimle birlikte kazanmak için mücadele edeceğine olan inancımız yüksek" dedi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhteşem atmosfer ateşler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN