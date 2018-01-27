Muhteşem atmosfer ateşler
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde oluşacak muhteşem atmosferde kaybetmeyeceklerine inandığını söyledi. Takım içerisindeki havanın oldukça iyi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki forvet, "Futbolcular olarak bizler bu maçın ne anlama geldiğinin fazlasıyla farkındayız. Ayrıca motivasyon kaynağı olacak taraftarlarımızın bizi 90 dakika boyunca destekleyeceğine ve bizimle birlikte kazanmak için mücadele edeceğine olan inancımız yüksek" dedi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Muhteşem atmosfer ateşler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.