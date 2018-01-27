Fenerbahçe rekoru
Biletler saatler içinde tükendi, forma satışları tavan yaptı. Yarınki derbi maçta Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda taraftar rekoru kıracak, şehirde tarihi bir gün yaşanacak
Süper Lig'de yarın F.Bahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, tribünde rekor sayıda seyirci bekliyor. Açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 41 bin seyirci kapasiteli Medical Park Stadı'nda, taraftarlar kombine kartların haricinde satışa sunulan biletleri tüketti. Bordo-mavililer, geçen sezon Galatasaray derbisinde 33 bin 809, Beşiktaş maçında da 35 bin 531 seyirciyle rekor kırılan Medical Park'ta ilk kez karşılaşacağı F.Bahçe karşısında şu ana kadar ki en fazla taraftar sayısına ulaşacak. F.Bahçe taraftarının karşılaşmayı stattan izleyemeyecek olması nedeniyle 2 bin 40 kişilik misafir takım tribününün de bordo-mavili taraftarlara satışa çıkarılmasıyla statta daha fazla seyirci bulunabilecek. Trabzonspor kulübü, kombine kartı bulunup maça gelemeyecek taraftarlara da uyarılarda bulundu. Uyarıda, maça gelemeyecek taraftarların koltuklarını kulübe devretmeleri istendi.
FORMA SATIŞI İLK DEFA 63 BİNİ GEÇTİ
Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar TS Club ürünlerine de büyük ilgi gösterirken forma satışları hızlandı. Son bir haftada yaşanan hareketlenmeyle forma satışında 63 bine ulaşırken bu sayının şu ana dek sezonun bu dönemindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonu sonunda 85 bin dolayında forma satışı gerçekleştirmişti. Karadeniz ekibi, sezonun yarısında 63 bine ulaşırken, yıl sonunda 85 bin rakamını geride bırakacak forma satışı rekoru da kırmayı hedefliyor.
Kendinle yarış (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmanın sadece üç puan anlamı taşımadığı kaçınılmaz bir gerçek. Ne geçmiş unutulabilir ne de gelecek kolay değişecek gibi değil. Ancak bu kez farklı olacak ve geçmişte tamamlanamayan maçlar, yaşanan gerginlikler bu kez geride kalacaktır. Tribünden çıkan ses, "Kendin ol, kendine güven, kendinle yarış, tek ihtiyacın kendi içindeki barış" olursa, sahadaki futbolda bambaşka olur. Trabzonspor için bu maçın anlamı bambaşka ve ona göre çıkıp oynayacaklardır
FORMA SATIŞI İLK DEFA 63 BİNİ GEÇTİ
Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar TS Club ürünlerine de büyük ilgi gösterirken forma satışları hızlandı. Son bir haftada yaşanan hareketlenmeyle forma satışında 63 bine ulaşırken bu sayının şu ana dek sezonun bu dönemindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonu sonunda 85 bin dolayında forma satışı gerçekleştirmişti. Karadeniz ekibi, sezonun yarısında 63 bine ulaşırken, yıl sonunda 85 bin rakamını geride bırakacak forma satışı rekoru da kırmayı hedefliyor.
Kendinle yarış (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmanın sadece üç puan anlamı taşımadığı kaçınılmaz bir gerçek. Ne geçmiş unutulabilir ne de gelecek kolay değişecek gibi değil. Ancak bu kez farklı olacak ve geçmişte tamamlanamayan maçlar, yaşanan gerginlikler bu kez geride kalacaktır. Tribünden çıkan ses, "Kendin ol, kendine güven, kendinle yarış, tek ihtiyacın kendi içindeki barış" olursa, sahadaki futbolda bambaşka olur. Trabzonspor için bu maçın anlamı bambaşka ve ona göre çıkıp oynayacaklardır
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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