Derbi için taktik çalıştılar
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alanda taktik çalışma yapıldığı bildirildi. Basına kapalı antrenmanın şut çalışmasının ardından tamamlandığı kaydedildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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