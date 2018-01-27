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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Derbi için taktik çalıştılar

    Derbi için taktik çalıştılar
    Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alanda taktik çalışma yapıldığı bildirildi. Basına kapalı antrenmanın şut çalışmasının ardından tamamlandığı kaydedildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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