3 puan bizim

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Uğur, “Taraftarımızla birlikte F.Bahçe’yi yeneceğimize ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum” dedi
Bu sezon Trabzonspor'un en önemli isimlerinden stoper Uğur Demirok, F.Bahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Bu tarz maçların çok önemli olduğunu dile getiren 29 yaşındaki savunmacı, "Taraftarımızla birlikte F.Bahçe karşısında kazanacağımıza ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum. Ancak istenmeyen olayların yaşanmaması için taraftarımızın tribünlerde sakin kalması gerekiyor. Ben göreve her zaman hazırım. Hocamız forma verdiği takdirde sahada elimden gelen her şeyi yaparım" diye konuştu.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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