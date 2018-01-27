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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    3 puan bizim

    3 puan bizim

    Uğur, “Taraftarımızla birlikte F.Bahçe’yi yeneceğimize ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum” dedi

    Bu sezon 'un en önemli isimlerinden stoper Uğur Demirok, F.Bahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Bu tarz maçların çok önemli olduğunu dile getiren 29 yaşındaki savunmacı, "Taraftarımızla birlikte F.Bahçe karşısında kazanacağımıza ve tekrardan iyi bir hava yakalayacağımıza inanıyorum. Ancak istenmeyen olayların yaşanmaması için taraftarımızın tribünlerde sakin kalması gerekiyor. Ben göreve her zaman hazırım. Hocamız forma verdiği takdirde sahada elimden gelen her şeyi yaparım" diye konuştu.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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