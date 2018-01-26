Yine Palabıyık düdük çalacak

Pazar günü oynanacak Trabzonspor- FBahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Fırtına bugüne kadar 1981 Ankara doğumlu hakem ile çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Palabıyık, ligin ilk devresinde Kadıköy'de 22 biten F.Bahçe- Trabzonspor derbisinde de düdük çalmıştı. Ali Palabıyık, üst üste 4. kez Trabzonspor ile F.Bahçe arasında oynanacak derbi maçta görev yapacak.





Hakem tepkisi

Derbiye Palabıyık'ın atanması bordo-mavili camiada tepkiyle karşılandı. Fırtına, Palabıyık ile 15 maçta 5 kez kazanabilirken, F.Bahçe ise 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Trabzonspor taraftarı Palabıyık tercihin son derece yanlış olduğu yorumları yaptı. Palabıyık'ın düdük çaldığı son üç maçın ikisi berabere biterken, birini F.Bahçe kazandı.