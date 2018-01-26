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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Yine Palabıyık düdük çalacak

    Yine Palabıyık düdük çalacak
    Pazar günü oynanacak Trabzonspor- FBahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Fırtına bugüne kadar 1981 Ankara doğumlu hakem ile çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Palabıyık, ligin ilk devresinde Kadıköy'de 22 biten F.Bahçe- Trabzonspor derbisinde de düdük çalmıştı. Ali Palabıyık, üst üste 4. kez Trabzonspor ile F.Bahçe arasında oynanacak derbi maçta görev yapacak.


    Hakem tepkisi
    Derbiye Palabıyık'ın atanması bordo-mavili camiada tepkiyle karşılandı. Fırtına, Palabıyık ile 15 maçta 5 kez kazanabilirken, F.Bahçe ise 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Trabzonspor taraftarı Palabıyık tercihin son derece yanlış olduğu yorumları yaptı. Palabıyık'ın düdük çaldığı son üç maçın ikisi berabere biterken, birini F.Bahçe kazandı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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