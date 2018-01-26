Trabzonspor, 8 yıllık hasrete son vermek istiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakibini en son 2010 yılında yenen bordo-mavililer, söz konusu tarihten beri Trabzon'da oynadığı maçları kazanamadı.
İki maç tamamlanamadı
Trabzon'da iki takım arasında oynanan iki maç ise tamamlamadı. İstenmeyen saha olaylarının olduğu karşılaşmalar sonrası bordo-mavili ekip, hükmen yenilgilerle karşı karşıya kalırken, taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle de kulüp ağır cezalara mahkum edildi. 10 Mart 2013'de karşılaşma 1-0 Fenerbahçe lehine devam ederken, taraftar olayları nedeniyle hakem, 45+9. dakikada müsabakayı tatil etti ve daha sonra TFF tarafından verilen kararla Trabzonspor 3-0 hükmen yenik sayıldı. 24 Nisan 2016'da ise bir taraftarın 88. dakikada sahaya girerek hakeme saldırması sonucu tatil edilen müsabaka, Fenerbahçe lehine 4-0 tescil edildi.
23 Ağustos 2010'da'dan sonra Trabzon'da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
2010 Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 2
2012 Trabzonspor: 1- Fenerbahçe: 1
2012 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)
2013 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3
2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Hükmen mağlup)
2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0
2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Tescil)
2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3
Çubukçu: "Taraftarımız her zaman yanımızda oldu"
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe karşılaşmasının önemini camia olarak bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirterek, "Ligde üst sıralarda olmak istiyorsak, Fenerbahçe maçında galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Müsabakanın önemini ve camia için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ligin ilk yarısında rakibimizle 2-2 berabere kalmıştık. Rakibimizle Medical Park Stadyumu'nda ilk kez karşılaşacağız ve uzun yıllar süren galibiyet hasretine son vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Çubukçu, taraftarların karşılaşmanın biletlerini günler öncesinde tükettiğini de hatırlatarak, "Rekor sayıda taraftar karşılaşmayı izleyecek. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onların desteğiyle birlikte sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Sahada mücadele devam ederken ne olursa olsun taraftarlarımızın sakin bir şekilde takımlarını maç boyunca desteklemelerini istiyoruz. Futbolcularımızda sahada gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda yapılacak iş boyko ars ve mitroviçi kiralık süper ligde kadro açmak için verin olmadı bedelsiz kiralık yollayın alınacak forvete yer açılsın
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda artık oyuncu vermeyin sezon sonuna kadar 3 kuvar için takımı bozmayın bu saatten sonra oyuncu almakta zor sezon sonu yollayın
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Favori Trabzon
Toplam 15
Yorum
adil TS favori de hakem kim
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