Şanssızlık bitecek
Bordo-mavili takım, en son 2010-11’de mağlup ettiği, son 17 maçta deviremediği F.Bahçe’yi bu kez yenerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Asbaşkan Çubukçu, “Bu kez olacak” dedi
MECBUREN 3 PUAN
Çubukçu, bu sezon puan cetvelinde üst sıralarda yer alan rakipleri karşısında hiç yenilmediklerini ifade ederek, "G.Saray'ı mağlup etmiştik. Bu kez de kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir maça çıkıyoruz. F.Bahçe karşısında galip gelmek zorundayız" ifadesini kullandı.
Stadyum derbiye hazır
Fırtına ile F.Bahçe arasında oynanacak derbi öncesi Medical Park Stadı'nda son kontroller yapıldı. Zemin "Solaryum" adı verilen sistemle 24 saat sıcak tutularak, herhangi bir olumsuz hava koşulundan etkilenmesinin önüne geçiliyor. Ayrıca stattaki güvenlik önlemleri de gözden geçirildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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