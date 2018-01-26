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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Şanssızlık bitecek

    Şanssızlık bitecek

    Bordo-mavili takım, en son 2010-11’de mağlup ettiği, son 17 maçta deviremediği F.Bahçe’yi bu kez yenerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Asbaşkan Çubukçu, “Bu kez olacak” dedi

    F.Bahçe ile 16'sı , biri Türkiye Kupası olmak üzere yaptığı son 17 resmi müsabakada galip gelemeyen bordo-mavililer, bu istatistiğe son vermek istiyor. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyetini 2010-11'in ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde (3-2) alan Trabzonspor, daha sonraki 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu pazar günkü derbinin kendileri için belki de sezonun en kritik maçı olacağını belirtti. Çubukçu, "Ligin ilk yarısında deplasmanda kazanabileceğimiz bir karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştık. Bu kez galip gelerek bu sonuçlara bir son vermek istiyoruz" dedi.

    MECBUREN 3 PUAN
    Çubukçu, bu sezon puan cetvelinde üst sıralarda yer alan rakipleri karşısında hiç yenilmediklerini ifade ederek, "G.Saray'ı mağlup etmiştik. Bu kez de kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir maça çıkıyoruz. F.Bahçe karşısında galip gelmek zorundayız" ifadesini kullandı.

    Stadyum derbiye hazır
    Fırtına ile F.Bahçe arasında oynanacak derbi öncesi Medical Park Stadı'nda son kontroller yapıldı. Zemin "Solaryum" adı verilen sistemle 24 saat sıcak tutularak, herhangi bir olumsuz hava koşulundan etkilenmesinin önüne geçiliyor. Ayrıca stattaki güvenlik önlemleri de gözden geçirildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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