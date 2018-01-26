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    26 Ocak 2018, Cuma
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    üzülüyor, konu kapandı

    Rodallega üzülüyor, konu kapandı
    Çalımbay, 'nın sözleşmesindeki bir madde nedeniyle başka bir takıma gidebileceği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Yönetimle konuştuk, bu konu kapandı. Biz, Rodallega'yı kullanmaya çalışıyoruz ama onun olduğu yerde Burak var, N'Doye var. Söylediğimiz şey Rodallega'nın oynamadığı zaman üzüldüğü yoksa başka bir sorun yok. Bu söylentilerden sonra da görüşüyoruz, sıkıntısı yok, mutlu ve çalışmalarını sürdürüyor."
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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