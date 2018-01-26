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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ışıl ışıl parlıyor

    Okay Yokuşlu ışıl ışıl parlıyor
    Son maçlarda performansını iyice artıran Okay Yokuşlu parlıyor. Birçok istatistikte ligin zirvesine yerleşen 23 yaşındaki ön libero, F.Bahçe'yi yeneceklerini söyledi. Okay, " Önümüzde çok önemli bir süreç var. F.Bahçe ile başlayacak maçlarımızda taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Taraftarımız yanımızda olursa bu önemli süreci başarılı bir şekilde geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her maçı almak istiyoruz" diye konuştu.

    Okay YOKUŞLU'NUN dikkat çekici istatistikleri:
    Ligde en çok top kesen 3 oyuncudan biri ( maç başına 2.4 )
    Ligde en çok hava topu kazanan futbolcu ( maç başına 5.7 )
    Ligde en çok ikili mücadeleye giren ve kazanan oyuncu (153)
    En fazla savunma mücadelesi kazanan 2. oyuncu (18/15)

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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