Okay Yokuşlu ışıl ışıl parlıyor

Son maçlarda performansını iyice artıranparlıyor. Birçok istatistikte ligin zirvesine yerleşen 23 yaşındaki ön libero,'yi yeneceklerini söyledi., " Önümüzde çok önemli bir süreç var.ile başlayacak maçlarımızda taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Taraftarımız yanımızda olursa bu önemli süreci başarılı bir şekildekimsenin şüphesi olmasın. Her maçı almak istiyoruz" diye konuştu.Ligde en çok top kesen 3 oyuncudan biri ( maç başına 2.4 )Ligde en çok hava topu kazanan futbolcu ( maç başına 5.7 )Ligde en çok ikili mücadeleye giren ve kazanan oyuncu (153)En fazla savunma mücadelesi kazanan 2. oyuncu (18/15)