Mardin ile gönül köprüsü

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Eri, "Ülkenin kuzeyini güneyini birleştirdiniz. Rahmetli Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün Trabzonlu olması ve gönül köprüsü oluşturmak istemesi bizim için de bir vasiyet niteliğinde" dedi.