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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Duygusal veda

    Duygusal veda
    Gönderilen , sosyal medya hesabından taraftarlara veda etti. Bongonda, 'dan hayal kırıklığına uğramış bir şekilde ayrıldığını belirterek, "Burası bütün kalbimle sevdiğim bir kulüp. Bana hep 'Sen takımın en iyi oyuncususun ama savunmada yetersizsin' dediler. Oysa ki hiç oynamadım. Size her şeyin en güzelini diliyorum" ifadesini kullandı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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