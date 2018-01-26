Fotomaç Yazarı Olcay Çakır, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Rıza Çalımbay'ın Sosa kararını yorumladı.

"Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eleştirilere reaksiyonunun ne olacağını pazar günkü F.Bahçe derbisinde kadro tercihleriyle görebileceğiz. Bildiği ve inandığı sistemde devam etme olasılığı çok yüksek. Bu durumda sisteme entegre edeceği isimlerde radikal işler yapabilmeli. Mesela Sosa ve Yusuf'u aynı anda kullanmak gibi. Bazen küçük dokunuşlar büyük sonuçlar getirebilir. Hem kararı da kamuoyu verir. O ne kadar da aksini düşünse, takımı ikinci yarıya kötü başladı. Sebebi de tercihleriydi. Biraz değişiklik bekleniyor, cesur değişiklik..."