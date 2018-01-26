24 yaşındaki Onazi'den alkışlanacak hareket. Nijeryalı ön libero, F.Bahçe derbisi için koreografi çalışması yapan taraftarları statta ziyaret etti ve onlara yemek ısmarladı. Onazi daha önce de 110 bin TL'lik forma almış ve çevresine dağıtmıştı.