Trabzonspor taraftarı derbide olay istemiyor
Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Fındıkçı, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Pazar günü oynayacağımız müsabakanın başından sonuna ülke olarak gündemimizin futbol dışına çıkmaması için her kesin üst düzey sorumluluk almasını bekliyoruz" dedi.
"Herkesin örnek teşkil edecek taraftarlık profili çizmelerini bekliyoruz"
Pazar günü oynanacak müsabakanın başından sonuna kadar gündemin futbol dışına çıkmaması için herkesin üst düzey sorumluluk almasını beklediklerini dile getiren Fındıkçı, "2010-2011 sezonundan sonra sahamızda oynadığımız Fenerbahçe maçlarında haklılığımız çeşitli manipülasyonlarla şiddet olayları vasıtasıyla çarpıtılıp, dar bir eksene sıkıştırılmak istenmiştir. Maalesef belirli çevrelerce camiamızda her Fenerbahçe maçı öncesi oluşturulan bu gergin durumun sonunda ortaya çıkan saha olayları durumu bizlerin ve camiamızın aleyhine gelişmiştir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumları göz önüne aldığımızda Türkiye'nin T'si olmanın sorumluluğu ve ülke menfaatlerini daima en üstte tutan Trabzon halkını tezahürü olarak Pazar günü oynayacağımız müsabakanın başından sonuna ülke olarak gündemimizin futbol dışına çıkmaması için her kesin üst düzey sorumluluk almasını bekliyoruz. Bizler biliyoruz ki tüm bu durumlara rağmen günlük çıkarları için bizleri tahrik ve kışkırtmadan geri durmayacak olanlar bir takım çalışmalar ve beklentiler içerisindedirler. Taraftarımıza saha içi ve saha dışındaki tüm tahrik ve kışkırtmalardan uzak durmalarını ve destekleriyle 90 dakika boyunca her kesime örnek teşkil edecek bir taraftarlık profili çizmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:44
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Bongonda'dan Trabzonspor'a veda mesajı!
Toplam 1
Yorum
gıybet gün geçmiyor ki trabzon'dan böyle bir haber gelmesin. olm bilerek el alemi güldürelim diye mi yapıyorsunuz?
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 13
Yorum
aslan hakemler kura çekimi sonucu atanır neyin peşindesiniz. senin isteğine göre görevlendirme yapılmaz.evet doğru bir karar.
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Trabzonspor, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
gıybet boşa çalışıp da yorulmayın.
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