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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    taraftarı derbide olay istemiyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> taraftarı derbide olay istemiyor

    Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Fındıkçı, Pazar günü oynanacak maçıyla ilgili, "Pazar günü oynayacağımız müsabakanın başından sonuna ülke olarak gündemimizin futbol dışına çıkmaması için her kesin üst düzey sorumluluk almasını bekliyoruz" dedi.

    'un Pazar günü ile oynayacağı maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. maçında takıma ve camiaya güven verecek bir ortam sağlamak için mücadele edeceklerini belirten Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Fındıkçı, "Pazar günü oynayacağımız maçı bizler için tarihi önem arz etmektedir. Öncelikle Pazar günü bizler Trabzonsporlu her bireyin kol kola omuz omuza 90 dakika boyunca takımına destek olacağı, kişilerin birbiri arasında ayrım yapmadan yalnızca renktaşlık duygusuyla hareket edeceği, takımına ve camiasına taraftar olarak güven vereceği bir ortam sağlamak için mücadele edeceğiz" dedi.

    "Herkesin örnek teşkil edecek taraftarlık profili çizmelerini bekliyoruz"
    Pazar günü oynanacak müsabakanın başından sonuna kadar gündemin futbol dışına çıkmaması için herkesin üst düzey sorumluluk almasını beklediklerini dile getiren Fındıkçı, "2010-2011 sezonundan sonra sahamızda oynadığımız Fenerbahçe maçlarında haklılığımız çeşitli manipülasyonlarla şiddet olayları vasıtasıyla çarpıtılıp, dar bir eksene sıkıştırılmak istenmiştir. Maalesef belirli çevrelerce camiamızda her Fenerbahçe maçı öncesi oluşturulan bu gergin durumun sonunda ortaya çıkan saha olayları durumu bizlerin ve camiamızın aleyhine gelişmiştir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumları göz önüne aldığımızda Türkiye'nin T'si olmanın sorumluluğu ve ülke menfaatlerini daima en üstte tutan Trabzon halkını tezahürü olarak Pazar günü oynayacağımız müsabakanın başından sonuna ülke olarak gündemimizin futbol dışına çıkmaması için her kesin üst düzey sorumluluk almasını bekliyoruz. Bizler biliyoruz ki tüm bu durumlara rağmen günlük çıkarları için bizleri tahrik ve kışkırtmadan geri durmayacak olanlar bir takım çalışmalar ve beklentiler içerisindedirler. Taraftarımıza saha içi ve saha dışındaki tüm tahrik ve kışkırtmalardan uzak durmalarını ve destekleriyle 90 dakika boyunca her kesime örnek teşkil edecek bir taraftarlık profili çizmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:44
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