Trabzonspor, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Dame N'Doye, salonda çalışan Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Filip Novak ile izinli olan Tomas Hubocan katılmazken, Fabian Castillo takımdan ayrı koştu.
Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışmasının ardından teknik direktör Çalımbay'ın yönettiği tam sahada çift kale maç yaptı.
Maçta mavi takım, Rodallega (2) ve penaltıdan Uğur Demirok'un attığı gollerle yeşil takımı 3-1 mağlup etti. Yeşil takımın golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:17
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Love story
Toplam 14
Yorum
Nerenin malisin sn ya :D Normal transfer gorusmeleri ne zamandan beri ayartmak oldu footbalin icinde olan seyler bunlar kiskanma bu kadar sizin baskan yapamiyor diye
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Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda
Toplam 1
Yorum
Murat Vagner love her takımda iş yapar çok kaliteli ve birinci santrafor olmayı hakkediyor bence negredodan iyi ve daha iyi katkı takıma sağlar.
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İşte Nasri ve Eto'o'da son durum...
Toplam 1
Yorum
net nasriyi göndermeleri doğru olur bir katkısı olmadı eto ilk geldiği yıl kadar olmasada oynadı
Trabzonspor, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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