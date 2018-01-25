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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'de 28 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Dame N'Doye, salonda çalışan , , Filip Novak ile izinli olan Tomas Hubocan katılmazken, Fabian Castillo takımdan ayrı koştu.

    Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışmasının ardından teknik direktör Çalımbay'ın yönettiği tam sahada çift kale maç yaptı.

    Maçta mavi takım, Rodallega (2) ve penaltıdan Uğur Demirok'un attığı gollerle yeşil takımı 3-1 mağlup etti. Yeşil takımın golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.

    , yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:17
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