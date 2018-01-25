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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’ya fesih, Şen ’ya

    Theo Bongonda’ya fesih, Şen AEK’ya
    Sezon başında 'dan kıralanan 'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. KAP'a yapılan açıklamada Celta Vigo'nun 200 bin euro kiralama bedelinden feragat ettiği bildirildi. Belçikalı oyuncu, tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kulüp bulması söylenilen Vo l - kan Şen'in de Yunan ekibi ile büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. 30 yaşına gelen futbolcunun transferi gerçekleşirse, yönetim her kolaylığı sağlayacak.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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