Theo Bongonda’ya fesih, Şen AEK’ya
Sezon başında Celta Vigo'dan kıralanan Theo Bongonda'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. KAP'a yapılan açıklamada Celta Vigo'nun 200 bin euro kiralama bedelinden feragat ettiği bildirildi. Belçikalı oyuncu, Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kulüp bulması söylenilen Vo l - kan Şen'in de Yunan ekibi AEK ile büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. 30 yaşına gelen futbolcunun transferi gerçekleşirse, yönetim her kolaylığı sağlayacak.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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