Transfer çalışmaları devam ediyor. Loic Remy ile ilgilenen bordo-mavili takımın, West Ham'da gözden düşen Andre Ayew için de devreye girdiği ileri sürüldü. Başkan Muharrem Usta'nın yurt dışına giderek bizzat bazı görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Ara transferin kapanmasına ise 1 hafta kaldı. Yönetimin en azından bir sol kanat almak için girişimlere hız vermesi bekleniyor.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Loic Remy& Andre Ayew haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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