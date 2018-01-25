CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İlk yarıda işi bitirmeliydik

    İlk yarıda işi bitirmeliydik
    'a deplasmanda 2 gol attıklarını hatırlatan Çalımbay, "İlk yarıda iyiydik. İşi bitirmeliydik. 10 kişiye karşı oynamak zordur. Gol atmak değil de gol yeme sorunumuz vardı. O golleri yemememiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk yarıda işi bitirmeliydik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN