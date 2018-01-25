İlk yarıda işi bitirmeliydik
KONYASPOR'a deplasmanda 2 gol attıklarını hatırlatan Çalımbay, "İlk yarıda iyiydik. İşi bitirmeliydik. 10 kişiye karşı oynamak zordur. Gol atmak değil de gol yeme sorunumuz vardı. O golleri yemememiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
İlk yarıda işi bitirmeliydik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.