Gündüze abone!

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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    SÜPER Lig'de 20, 21 ve 22. haftaların programı açıklandı. 20. haftada evindeki maçını 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de, 21. haftada deplasmanda oynayacağı karşılaşmasını 10 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da ve 22. haftada evindeki karşılaşmasını ise 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynayacak.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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