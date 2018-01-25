Gündüze abone!
SÜPER Lig'de 20, 21 ve 22. haftaların programı açıklandı. Trabzonspor 20. haftada evindeki Göztepe maçını 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de, 21. haftada deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasını 10 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da ve 22. haftada evindeki Başakşehir karşılaşmasını ise 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynayacak.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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