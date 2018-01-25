Galibiyet yemini
Rıza Çalımbay tüm planlarını 3 puan için yapıyor. Futbolcular da ezeli rakiplerini yenerek 17 maçlık hasreti bitirmek için söz birliği yaptılar
TRABZONSPOR'DA Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. İkinci yarıya Konyaspor beraberliği ile başlayan bordo-mavili ekipte 3 puandan başka sonuç düşünülmüyor. Teknik heyet ve oyuncular galibiyet yemini ederken, Rıza Çalımbay kadroda mini revizyon yapacak. Savunmada cezalı Hubocan'ın yerine Uğur Demirok'a görev verecek olan tecrübeli çalıştırıcının sürpriz hamlesi ise Jose Sosa olacak. Arjantinli, N'Doye'nin yerine ilk 11'de forma giyecek. Çalımbay'ın Sosa ile görüşerek bu kararını ilettiği öğrenildi. HIRSIYLA GÖZE GiRDİ Tecr übeli futbolcu, Konyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra yaptığı asist ve etkili futbolu ile göz doldurmuştu. Sosa antrenmanlarda da hırslı ve istekli tavrını sürdürünce Rıza Çalımbay'dan formayı kaptı.
Yunus Emre SEL
Hubocan'a 'baba' izni
BABASI baypass ameliyatı olan Tomas Hubocan ülkesi Slovakya'ya gitti. Teknik heyetten özel izin alan tecrübeli oyuncu, babasını ziyaret ettikten sonra Trabzon'a dönecek. Hubocan kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Kondisyon depoladılar
BORDO-mavililer derbi hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma ve koşunun ardından kondisyon çalışmaları uyguladı. Rıza Çalımbay'ın yönettiği çalışmaya sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Fabian Castillo, Filip Novak, Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı.
Şut ve frikik çalıştılar
Antrenmanın ardından bazı oyuncular özel çalışma yaptı. Bero, Sosa, Kucka ve Rodallega şut çalışması gerçekleştirirken; Abdulkadir, Yusuf Yazıcı ve Olcay, genç Arda'nın koruduğu kaleye frikik attı. Şut ve frikiklerdeki başarı oranı yüksekti.
MİLAN'DAN transfer edilen Jose Sosa, şimdiye kadar 10 kez giydiği bordo-mavili forma ile Süper Lig'de 3 asist gerçekleştirdi. Beklentilerin altında kalan Arjantinli yıldızın, derbide patlama yapması bekleniyor.
Kilit isim olur
SOSA 11 oynamalı, çünkü futbol takımını oluşturan oyuncular bir vücudun uzuvları gibidir. Trabzonspor'u bir beden olarak tasavvur edersek, bu bedenin kalbi Abdülkadir ise, Yusuf Yazıcı ayakları, beyni ise Sosa'dır. Futbol kariyeri, oyun karakteri ve hepsinden öte tecrübesi ile Sosa'nın bu takıma vereceği çok şey, katacağı çok enerji vardır. Hele ki, Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynanacak olan maçta Sosa'nın soğuk kanlılığı ve oyun görüşü fark yaratır. Konya deplasmanında kısa sürede fark yaratan Sosa, Fenerbahçe maçında belki de kilit isim olabilir.
Mini yorum Yunus Emre Sel
Yunus Emre SEL
Hubocan'a 'baba' izni
BABASI baypass ameliyatı olan Tomas Hubocan ülkesi Slovakya'ya gitti. Teknik heyetten özel izin alan tecrübeli oyuncu, babasını ziyaret ettikten sonra Trabzon'a dönecek. Hubocan kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Kondisyon depoladılar
BORDO-mavililer derbi hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma ve koşunun ardından kondisyon çalışmaları uyguladı. Rıza Çalımbay'ın yönettiği çalışmaya sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Fabian Castillo, Filip Novak, Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı.
Şut ve frikik çalıştılar
Antrenmanın ardından bazı oyuncular özel çalışma yaptı. Bero, Sosa, Kucka ve Rodallega şut çalışması gerçekleştirirken; Abdulkadir, Yusuf Yazıcı ve Olcay, genç Arda'nın koruduğu kaleye frikik attı. Şut ve frikiklerdeki başarı oranı yüksekti.
MİLAN'DAN transfer edilen Jose Sosa, şimdiye kadar 10 kez giydiği bordo-mavili forma ile Süper Lig'de 3 asist gerçekleştirdi. Beklentilerin altında kalan Arjantinli yıldızın, derbide patlama yapması bekleniyor.
Kilit isim olur
SOSA 11 oynamalı, çünkü futbol takımını oluşturan oyuncular bir vücudun uzuvları gibidir. Trabzonspor'u bir beden olarak tasavvur edersek, bu bedenin kalbi Abdülkadir ise, Yusuf Yazıcı ayakları, beyni ise Sosa'dır. Futbol kariyeri, oyun karakteri ve hepsinden öte tecrübesi ile Sosa'nın bu takıma vereceği çok şey, katacağı çok enerji vardır. Hele ki, Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynanacak olan maçta Sosa'nın soğuk kanlılığı ve oyun görüşü fark yaratır. Konya deplasmanında kısa sürede fark yaratan Sosa, Fenerbahçe maçında belki de kilit isim olabilir.
Mini yorum Yunus Emre Sel
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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