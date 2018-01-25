Castillo’ya alternatif şartı
Atletico Nacional takımına transfer olmak istediğini ileten Fabian Castillo'yla ilgili olarak, sol açık mevkiine transfer yapıldıktan sonra karar verilecek. Yönetimin bu bölge için takviye arayışları sürüyor. İtalyan basını, Çalımbay'ın çok istediği Antalyasporlu Sakıb Aytaç'a Roma'nın talip olduğunu yazdı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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