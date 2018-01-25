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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’ya alternatif şartı

    <a href="/index/castillo?id=15a30441-b666-49e6-9726-4387fff0711b" class="" rel="tag">Castillo</a>’ya alternatif şartı
    Atletico Nacional takımına olmak istediğini ileten Fabian Castillo'yla ilgili olarak, sol açık mevkiine yapıldıktan sonra karar verilecek. Yönetimin bu bölge için takviye arayışları sürüyor. İtalyan basını, Çalımbay'ın çok istediği Antalyasporlu Sakıb Aytaç'a Roma'nın talip olduğunu yazdı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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