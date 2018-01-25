CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bize lazımsın

    Bize lazımsın

    ve Nacional takımlarının teklifleri ile kafası karışan ’yı asbaşkan Çubukçu 2 saatlik görüşme sonrası kalmaya ikna etti

    TRABZONSPOR'UN Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega'ya hem hem de Atletico Nacional talip olunca kafası karışmıştı. Menajerini çağıran ve yönetime, 'oynamak istiyorum' diyerek izin isteyen Kolombiyalı yıldız, uzun görüşmeler sonucunda ikna edildi. Önceki gün Rodallega ve menajeri ile bir araya gelen asbaşkan Ahmet Çubukçu, golcü oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu ve bırakmaya sıcak bakmadıklarını ifade etti. 2 saati bulan görüşme sonunda Hugo'nun takımda kalmayı kabul ettiği bildirildi. O MADDE ENDİŞE YARATIYOR!
    Ancak Rodallega'nın sözleşmesindeki, "1 milyon 750 bin euro'yu getiren oyuncuyu alır" maddesi hala tedirginlik yaratıyor. Yönetim, Konyaspor'a Rodallega'ya kendilerinden habersiz teklif yaptığı için tepki gösterdi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bize lazımsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN