Bize lazımsın
Atiker Konyaspor ve Nacional takımlarının teklifleri ile kafası karışan Hugo Rodallega’yı asbaşkan Çubukçu 2 saatlik görüşme sonrası kalmaya ikna etti
TRABZONSPOR'UN Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega'ya hem Atiker Konyaspor hem de Atletico Nacional talip olunca kafası karışmıştı. Menajerini çağıran ve yönetime, 'oynamak istiyorum' diyerek izin isteyen Kolombiyalı yıldız, uzun görüşmeler sonucunda ikna edildi. Önceki gün Rodallega ve menajeri ile bir araya gelen asbaşkan Ahmet Çubukçu, golcü oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu ve bırakmaya sıcak bakmadıklarını ifade etti. 2 saati bulan görüşme sonunda Hugo'nun takımda kalmayı kabul ettiği bildirildi. O MADDE ENDİŞE YARATIYOR!
Ancak Rodallega'nın sözleşmesindeki, "1 milyon 750 bin euro'yu getiren oyuncuyu alır" maddesi hala tedirginlik yaratıyor. Yönetim, Konyaspor'a Rodallega'ya kendilerinden habersiz teklif yaptığı için tepki gösterdi.
Ancak Rodallega'nın sözleşmesindeki, "1 milyon 750 bin euro'yu getiren oyuncuyu alır" maddesi hala tedirginlik yaratıyor. Yönetim, Konyaspor'a Rodallega'ya kendilerinden habersiz teklif yaptığı için tepki gösterdi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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