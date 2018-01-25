1-2 transfer daha yapacağız
Devre arası transfer yapmanın zor olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kolay oyuncu bulamıyorsunuz. Bulduğunuz da çok pahalı oluyor. Mas'ı kaybettik. Novak'ı aldık. 1-2 oyuncu daha kazandırmaya çalışacağız. Başkan çaba gösteriyor." dedi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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