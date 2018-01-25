1-2 transfer daha yapacağız

Devre arası transfer yapmanın zor olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kolay oyuncu bulamıyorsunuz. Bulduğunuz da çok pahalı oluyor. Mas'ı kaybettik. Novak'ı aldık. 1-2 oyuncu daha kazandırmaya çalışacağız. Başkan çaba gösteriyor." dedi.