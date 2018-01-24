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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da ayrılık! KAP'a bildirildi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da ayrılık! KAP'a bildirildi

    , 'dan kiralanan 'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Teknik direktör 'ın performansından memnun olmadığı ve devre arası kampına da götürülmeyen 'nın sözleşmesi feshedildi.

    Sezon başında takımlarından 'dan kiralanan Belçikalı kanat oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    İspanyol ekibi, kiralama ücretinin 200 bin euro'sundan da feragat etti.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:15
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