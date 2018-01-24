Trabzonspor'da ayrılık! KAP'a bildirildi
Trabzonspor, Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın performansından memnun olmadığı ve devre arası kampına da götürülmeyen Theo Bongonda'nın sözleşmesi feshedildi.
Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'dan kiralanan Belçikalı kanat oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
İspanyol ekibi, kiralama ücretinin 200 bin euro'sundan da feragat etti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:15
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
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