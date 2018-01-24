Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın performansından memnun olmadığı ve devre arası kampına da götürülmeyen Theo Bongonda'nın sözleşmesi feshedildi.



Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'dan kiralanan Belçikalı kanat oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



İspanyol ekibi, kiralama ücretinin 200 bin euro'sundan da feragat etti.